События

12:15 19.10.2017

Три грузовика с "гуманитаркой" от МККК и один от посольства Швейцарии в Украине въехали в среду в ОРДЛО

Три грузовика с "гуманитаркой" от МККК и один от посольства Швейцарии в Украине въехали в среду в ОРДЛО

 В среду через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на неконтролируемую властями Украины территорию Донбасса последовали 4 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом, сообщает в четверг пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В обнародованной в четверг пресс-службой украинского погранведомства информации отмечается, что 3 грузовых автомобиля перевозили продуктовые наборы общим весом 61т от миссии Международного комитета Красного Креста. Груз предназначен для жителей Донецкой области.

"Также через этот пункт пропуска последовал один грузовик от посольства Швейцарии в Украине с медицинским оборудованием общим весом почти 1 тонна", - добавили в Госпогранслужбе.

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Интерфакс-Украина
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