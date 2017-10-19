Суд ЕС признал законным замораживание активов экс-президента Януковича и его сына

Суд Европейского Союза (г.Люксембург) признал законным европейские санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, наложенные на них в 2015-2016 годах, сообщает интернет-издание "Европейская правда" со ссылкой на секретариат суда.

Как сообщает издание, бывший президент В.Януковича и его сын Александр подали апелляционную жалобу, в которой они обжаловали решение суда ЕС годичной давности.

"15 сентября Европейский суд общей юрисдикции (General Court) вынес решение по двум санкционным волнам, введенным Советом ЕС против экс-президента и его сына. Тогда в Люксембурге "задним числом" отменили санкции, датированные 2014 годом, однако подтвердили силу более новых санкций, действующих от 2015 года. Виктор и Александр Януковичи обжаловали прошлогоднее решение в Европейском суде (European Court of Justice), который рассматривает апелляции на решения, принятые первой инстанции Суда ЕС. Высшая палата Суда ЕС полностью подтвердила первоначальное решение, признав законными европейские санкции против Януковичей в виде замораживания активов", - пишет издание.

Как отмечается в вынесенном 19 октября 2017 года решении Европейского суда, в частности, указывается "опасения Виктора Федоровича Януковича и Александра Викторовича Януковича в предвзятости украинской судебной системы не могут поставить под сомнение обоснованность обвинений против них по очень конкретным случаям в хищении государственных средств".

Также суд считает, что истцы не предоставили никаких доказательств, которые могли бы поставить под сомнение обоснованность обвинений, вынесенных против них в Украине.

"Решение Европейского суда касается только одной санационной волны, которая действовала с марта 2015 по март 2016 и, соответственно, сейчас утратила силу. Однако оно свидетельствует о том, что попытки семьи Януковича обжаловать следующие волны санкций против них (в частности, введены в 2016 и 2017 годах) наверняка также будут неудачными", - пишет издание.