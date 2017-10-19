События

12:02 19.10.2017

Боевики ОРДО вторые сутки препятствуют СММ ОБСЕ в наладке камеры на Донецкой фильтровальной станции

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщает, что со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой области (ОРДО) вторые сутки продолжаются провокационные случаи нарушения режима прекращения огня при осуществлении ремонтно-восстановительных работ сотрудниками Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

"Так, сегодня, 19 октября 2017 года, специалистами СММ ОБСЕ были спланированы работы по обслуживанию камеры видеонаблюдения на Донецкой фильтровальной станции. Но около 10:00 утра в течение 20 минут НВФ ОРДО снова, как и вчера, осуществляли провокационные обстрелы из стрелкового оружия в районе ДФС", - приводит информацию Украинской стороны СЦКК пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук в четверг.

Украинская сторона СЦКК считает, что эта боевая активность направлена прежде всего на обоснование их обстрелов и дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины. А также связана с нежеланием НВФ ОРДО проведения плановых регламентных работ по обслуживанию камеры и ее нормального функционирования по верификации случаев нарушения режима прекращения огня.

"Украинская сторона СЦКК осуждает такие целенаправленные действия НВФ ОРДО относительно препятствования деятельности СММ ОБСЕ и нежелание соблюдать Минских договоренностей о перемирии", - подчеркивается в информации.

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Интерфакс-Украина
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