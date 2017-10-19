Суд арестовал виновницу смертельного ДТП в Харькове – Аваков

Девушка-водитель внедорожника, которая стала виновницей ДТП со смертельным исходом в Харькове, арестована судом, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, - по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести содеянного каждым из них решение", - написал А.Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

Министр выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, в ДТП погибли шесть человек, еще пятеро, в том числе беременная женщина, находятся в больнице с тяжелейшими травмами.

А.Аваков напомнил, что в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях в Украине погибли 3 тыс. 187 человек, травмировано 32 тыс. 079 человек, а за 9 месяцев 2017 года на украинских дорогах погибло 2 тыс. 317 и травмировано 25 тыс. 082 сограждан.

Как сообщалось, вечером 18 октября в Харькове на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар ул.Сумская и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой парень), остальные были доставлены в медучреждения

Позже ночью в МВД сообщили, что количество жертв харьковского ДТП увеличилось до 6 человек.

Однако утром в четверг глава департамента коммуникации МВД Артем Шевченко уточнил, что в результате ДТП, которое произошло в среду вечером в Харькове, погибли 5 человек, за жизни других борются доктора.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Женщина- водитель Lexus’a, которая находилась за рулем внедорожника, задержана.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган отметила, что виновница ДТП, по предварительной информации была трезвой.