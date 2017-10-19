До 70 афганских военных стали жертвами атаки талибов на юге страны – СМИ

В результате теракта, совершенного минувшей ночью боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России) в южной афганской провинции Кандагар, могли погибнуть до 70 военных, сообщил в четверг утром телеканал Ariananews со ссылкой на источник в структурах безопасности региона.

"В ночь на четверг при атаке на центр национальной армии в местечке Чашма уезда Майванд боевики использовали две бронемашины, начиненные взрывчаткой. После подрыва броневиков, произошла перестрелка с боевиками", - сообщил источник.

В управлении полиции провинции Кандагар журналистам подтвердили факт нападения боевиков на армейский центр в уезде Майванд, но не стали говорить о потерях среди военных.