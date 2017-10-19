События

11:04 19.10.2017

Генпрокуратура завершила расследование по подозрению четырех экс-"беркутовцев" в избиении активистов "Автомайдана" в январе 2014

Генпрокуратура завершила расследование по подозрению четырех экс-"беркутовцев" в избиении активистов "Автомайдана" в январе 2014

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению четырех бывших сотрудников столичного спецподразделения МВД "Беркут", избивших активистов "Автомайдана" в ночь с 22 на 23 января 2014 года в Киеве.

Как сообщает в четверг департамент специальных расследований на своей страничке в Фейсбук, бывшие "беркутовцы" подозреваются в превышении власти, избиении в ночь с 22 на 23 января 2014 года на ул.Щорса и ул.Грушевского в Киеве 18-ти активистов общественного движения "Автомайдан", других лиц, а также повреждении автомобилей активистов - ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст . 384 Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым также инкриминируются подделка официальных документов (рапортов) и предоставление заведомо ложных показаний, на основании которых активисты "Автомайдана" были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.

В настоящее время стороне защиты открыт доступ к материалам уголовного производства

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