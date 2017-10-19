События

10:50 19.10.2017

Апелляционный суд отменил арест фигуранта дела о событиях 2 мая в Одессе россиянина Мефедова, но на свободу он не вышел

Апелляционный суд отменил арест фигуранта дела о событиях 2 мая в Одессе россиянина Мефедова, но на свободу он не вышел

Апелляционный суд Одесской области отменил решение Киевского районного суда г.Одессы об аресте фигуранта дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе – россиянина Евгения Мефедова в связи с расследование в отношении него уголовного производства по статье "покушение на территориальную целостность Украины" (ст.110 Уголовного кодекса Украины).

Теперь, согласно решению апелляционной инстанции, Киевский районный суд должен пересмотреть указанное решение, которое было принято в сентябре.

Вместе с тем Е.Мефедов не вышел на свободу в связи с арестом по еще одному уголовному производству по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Решение об аресте по этому уголовному производству Киевский райсуд Одессы принял 13 октября.

При этом Апелляционный суд Одесской области оставил в силе сентябрьское решение Киевского райсуда об аресте второго подозреваемого по указанным уголовным делам – украинца Сергея Долженкова.

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