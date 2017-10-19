Омелян настаивает на введении "драконовских" штрафов за нарушения на дорогах

Министр инфраструктуры Украины настаивает на введении "драконовских" штрафных мер за ряд нарушений при движении по украинским дорогам.

Об этом министр написал на своей странице в сети Facebook, комментируя произошедшее в Харькове ДТП, повлекшее ряд смертей.

"О ДТП в Харькове и тех авариях на дорогах, в которых ежегодно гибнут тысячи украинцев. Несколько месяцев назад мы вышли с инициативой ограничить скорость движения в населенных пунктах 50 км/ч. При такой скорости практически исключаются смертельные случаи, максимум незначительный травматизм. Нам ответили: "не время, политически чувствительный вопрос", - написал В.Омелян.

Среди нарушений, к которым необходимо применять жесткие меры, министр отнес: превышение скоростного режима, не пристегнутый ремень безопасности на передних и задних сиденьях, отсутствие детских сидений при перевозке детей, использование мобильного без средств hands-free.

"Обязательные фото- и видеофиксация нарушений и "письма счастья", лишение прав за вождение в нетрезвом состоянии. Когда полицейский останавливает авто, опускается окно, руки на руль и вежливый разговор с обеих сторон, а не выплясывание в и вокруг авто с матом", - добавил он.

В.Омелян также сообщил, что 19 октября пройдет очередное обсуждение совместно с МВД, Минздравом, Минобразования и народными депутатами мер по снижению до нуля смертности на украинских дорогах, и, как обещает министр, в течение недели они будут согласованы и начнут применяться с 1 января 2018 года.

"Кроме финансирования из Дорожного фонда предусмотрели еще около полумиллиарда гривен из средств секторальной поддержки ЕС для оборудования мест наибольшей концентрации ДТП по стране. Часто любят говорить: "Вот вы сначала сами сделайте, а потом сделаем мы". Мы начали, теперь очередь всех", - резюмировал министр.