Канадский "закон Магнитского" вступил в силу

Одобренный палатой общин и сенатом Канады "закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", или "закон имени Сергея Магнитского" получил в среду королевскую санкцию и вступил в силу.

"Закон S226, принятый сенатом и палатой общин, получил королевскую санкцию", - говорится в сообщении, размещенном в Twitter канадского сената.

Кроме того, соответствующая информация размещена на сайте парламента Канады.

Закон предполагает персональные санкции против официальных лиц из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. Им будет запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране заморозят.

Принятый закон является аналогом американского "акта Магнитского", подписанного в 2012 году президентом США Бараком Обамой.