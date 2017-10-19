В Киеве на реконструкцию Чоколовского коммуникационного коллектора потратят 100 млн грн – КГГА

В Киеве реконструируют Чоколовский коммуникационный коллектор, на что планируется потратить 100 млн грн, сообщили в Киевской государственной городской администрации.

"В Соломенском районе Киева реконструируют Чоколовский коммуникационный коллектор и проложенные в нем водопроводные и тепловые сети", - сообщает в среду сайт мэрии.

Департамент ЖКХ КГГА предоставил информацию, о том, что проведенное в 2016 году обследование показало - построенный в 70-е годы коллектор находится в непригодном для эксплуатации состоянии

Для предотвращения в будущем аварийных ситуаций и обеспечения надежного снабжения питьевой водой и тепловой энергией жителей Соломенского района столицы, в мэрии было решено провести капитальный ремонт сооружения.

"Ориентировочная стоимость реконструкции оценивается в 100 млн грн, 19 млн грн необходимо на прокладку водопроводных и 90 млн грн - тепловых сетей. В этом году Программой экономического и социального развития г. Киева на 2017год предусмотрено почти 6 млн 800 тыс грн на выполнение работ. С экономической и технической точки зрения, более целесообразна комплексная реконструкция инженерных сетей, в том числе водопровода и тепловых сетей",- говорится в сообщении КГГА.