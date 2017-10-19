События

08:18 19.10.2017

На военных складах в Винницкой области открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается – ГСЧС

Состоянием на утро четверга, на военных складах вблизи г. Калиновка (Винницкая обл.), открытых очагов горения и взрывов боеприпасов не наблюдается, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 19 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 2 пожарных танка, 2 инженерные машины разграждения МО Украины", - говорится в сводке на сайте ведомства во вторник утром.

Сводным пиротехническим отрядом ГСЧС Украины (74 чел. и 27 ед. тех.) производится очистка местности от взрывоопасных предметов в 2-х километровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 27 тыс. 351 га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 808 взрывоопасных предмета. Всего с начала выполнения работ получено и выполнено 462 заявки от населения по выявлению взрывоопасных предметов.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 1 тыс. 29 чел. и 210 ед. тех., из них от ГСЧС – 184 чел. и 63 ед. тех., Нацполиции - 11 чел. и 3 ед. тех., Вооруженных сил Украины - 660 чел. и 124 ед. тех., СБУ - 174 чел. и 20 ед. тех.

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