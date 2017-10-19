События

07:47 19.10.2017

В Китае за нарушение дисциплины и коррупцию за пять лет наказаны 125 тыс. чиновников

В Китае за нарушение дисциплины и коррупцию за пять лет наказаны 125 тыс. чиновников

        За различные проступки, касающиеся нарушений партийной дисциплины, и проявления коррупции со времени 18-го съезда китайской компартии в 2012 году в стране различным наказаниям подвергнуты 125 тыс. чиновников различного уровня, сообщил журналистам заместитель заведующего Организационным отделом ЦК КПК Ци Юй.

      Он отметил, на пресс-конференции, что всего было проведено 1,25 млн проверок и расследований в отношении кадровых работников Китая.

      Пресс-конференция проходит в рамках открывшегося в среду 19-го съезда КПК.

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