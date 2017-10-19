События

07:35 19.10.2017

Учебный центр ВДВ перешел на новую систему питания

 

        199-й Учебный центр высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины, который дислоцируется в Житомире перешел на новую систему питания по новому стандарту, информирует пресс-служба командования ВДВ.

      "В течение нескольких месяцев, в столовой учебного центра проводились капитальные строительные работы, менялось необходимое оборудование и интерьер. Отныне военнослужащие имеют в ассортименте несколько различных блюд и десерт", - цитируют начальника тыла командования ВДВ ВС Украины полковника Вадима Минича в пресс-службе командования ВДВ.

      В информации отмечается ,что ВСУ продолжает реформировать систему тылового обеспечения, приближая ее к стандартам НАТО, в том числе и в организации системы питания.

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