Учебный центр ВДВ перешел на новую систему питания

199-й Учебный центр высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины, который дислоцируется в Житомире перешел на новую систему питания по новому стандарту, информирует пресс-служба командования ВДВ.

"В течение нескольких месяцев, в столовой учебного центра проводились капитальные строительные работы, менялось необходимое оборудование и интерьер. Отныне военнослужащие имеют в ассортименте несколько различных блюд и десерт", - цитируют начальника тыла командования ВДВ ВС Украины полковника Вадима Минича в пресс-службе командования ВДВ.

В информации отмечается ,что ВСУ продолжает реформировать систему тылового обеспечения, приближая ее к стандартам НАТО, в том числе и в организации системы питания.