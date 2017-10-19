Режим работы Киевского метрополитена будет изменен в связи с футбольным матчем "Динамо-Янг Бойз"

Режим работы Киевского метрополитена 19 октября, в день футбольного матча "Динамо" (Киев, Украина) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) будет изменен, сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" и "Янг Бойз" с 21:05 до 22:05 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, а "Площадь Льва Толстого" на вход. "Работа метрополитена будет продлена на один час", дополнительно информирует пресс-служба Киевского метрополитена.

Вместе с тем, после окончания футбольного матча возможно ограничение прохода пассажиров на вход в эти станции.

"К закрытию поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки",- добавили в пресс-службе метрополитена.