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05:05 19.10.2017

Работы по капитальному ремонту фасадов в Детской клинической больнице № 9 и филиале № 2 полностью завершат в следующем году – КГГА

        Работы по капитальному ремонту фасадов в детской клинической больнице № 9 и филиале № 2 детской клинической больницы № 9 полностью будут завершены в следующем году, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

      "Сейчас в филиале № 2 Детской клинической больницы № 9 на проспекте Правды, 64-А уже выполнены работы по капитальному ремонту части фасада с заменой окон. В Детской клинической больнице № 9 по ул. Копыловской, 1/7 пока продолжаются работы по капитальному ремонту части фасада стационарной части с заменой окон, которые до конца года должны завершиться. В следующем же году на обоих объектах мы завершим работы по энергосбережению", - цитирует пресс-служба мэрии замглавы КГГА Николая Поворозника.

      По его словам, ожидаемый экономический эффект от проведения энергосберегающих мероприятий ориентировочно будет составлять 15-17%. "После завершения работ по энергосбережению в филиале № 2 поликлинической части ГКБ № 9 уменьшились теплопотери на обогрев помещений, что позволило медучреждениям сэкономить средства", - отметил Н.Поворозник.

      Также за городские средства отремонтировано детское боксовое отделение (5 палат на 10 коек), которые необходимы для пребывания пациентов в период с момента поступления в медучреждение - до установления диагноза.

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