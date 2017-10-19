В Киеве ликвидирован крупный конвертцентр с оборотом 700 млн грн – прокуратура

В Киеве местной прокуратурой прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого за 2016-2017 годы составил 700 млн грн, информирует пресс-служба прокуратуры города Киева.

Услугами конвертцентра пользовались предприятия реального сектора экономики, в том числе и государственные.

"В ходе расследования уголовного производства установлено, что должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании выведено в теневой оборот и присвоено более 10 млн грн государственных средств",- говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

Кроме этого, в сообщении пресс-службы прокуратуры указывается, что средства за выполнения работ по заключенным фиктивным договорам перечислялись на счета предприятий, которые не осуществляли деятельность, указанную в учредительных документах. За короткий срок своего существования они выполняли большой объем финансовых операций, что указывает на их создание с целью прикрытия незаконной деятельности.

Наличные средства снимались курьерами со счетов этих предприятий в банкоматах "Приватбанка" и передавались должностным лицам.

"По результатам проведенных обысков в офисных помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъяты первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, печати украинских и иностранных компаний, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте", - отмечается в информации.

В рамках расследования уголовного дела с учредителями и должностными лицами предприятий проводятся необходимые следственные действия.