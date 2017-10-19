Боевики продолжают вооруженные провокации, фиксируют "фейковые" обстрелы и препятствует деятельности СММ ОБСЕ – украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает, что продолжаются случаи провокационных обстрелов со стороны НВФ ОРДО объектов критической инфраструктуры Донецкой области. В том числе тогда, когда там находятся представители СММ ОБСЕ, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Российская сторона СЦКК 18 октября текущего года сообщила, что около 14.00 она зафиксировала со стороны позиций ВС Украины обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции. Представители российской стороны СЦКК утверждают, что по ДФС были якобы произведены выстрелы из минометов калибра 120 и 82-мм именно в то время, когда специалисты СММ ОБСЕ устанавливали камеру видеонаблюдения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду вечером со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что в это же время на этом направлении ее наблюдательные группы никаких обстрелов не зафиксировали.

"Фейковая" информация о минометных взрывах, на самом деле оказалась подрывами взрывчатки, которая имитирует взрывы артиллерийских боеприпасов, со стороны НВФ ОРДО в районе Ясиноватской дорожной развязки на территории Донецкой области неподконтрольной правительству Украины. Подобная тактика НВФ ОРДО, которая направлена, прежде всего, на обоснование их обстрелов на дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины", добавили наблюдатели.

Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что данные действия боевиков в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать минские договоренности, взятые обязательства в рамках Трехсторонней контактной группы по соблюдению "школьного" режима тишины по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.