События

01:45 19.10.2017

В Харькове суд не смог продолжить изучение материалов дела по факту взрыва возле Дворца спорта в 2015 году

         Фрунзенский райсуд Харькова в среду на очередном заседании по делу о теракте возле Дворца спорта не смог продолжить изучение материалов, поскольку один из обвиняемых опять жаловался на плохое самочувствие.

      "Он пожаловался на самочувствие, в суд вызывали скорые. Материалы дела сегодня опять не рассматривались. Прокуратура заявила ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении одного из обвиняемых, чтобы, в частности, установить, позволяет ли его состояние здоровья участвовать в судебных заседаниях. Суд ходатайство удовлетворил", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

      Следующее заседание по делу назначено на 25 октября.

      Как сообщалось, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице.

      По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

      26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч.3 ст. 258 (террористический акт) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

      22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова.

      22 февраля 2017 года прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что обвиняемые и их защитники используют все возможности, чтобы затянуть судебный процесс. Он также подчеркнул, что "судебный процесс закончен на 90%".

      21 апреля 2017 года суд решил не продолжать слушание по делу после изменения в составе коллегии судей, а начать его рассматривать заново, поскольку на этом настаивал один из обвиняемых.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики продолжают вооруженные провокации, фиксируют "фейковые" обстрелы и препятствует деятельности СММ ОБСЕ – украинская сторона СЦКК

Антон Геращенко опубликовал шокирующие фото с места ДТП в Харькове

ДТП в центре Харькова с многочисленными жертвами произошло из-за нарушения ПДД, версия "теракт" не рассматривается - полиция

Число жертв ДТП в центре Харькова возросло до шести – МВД

Городские власти помогут в организации похорон погибших и лечении пострадавших в результате наезда внедорожника на толпу в центре Харькова - Кернес

Саакашвили прибыл в палаточный городок на Грушевского

Киев выражает протест в связи с решением продления ареста Павла Гриба до 4 января 2018 года

Внедорожник въехал в толпу людей в Харькове, очевидцы сообщают о пяти погибших и 11-ти пострадавших

В Харькове откроют мемориальную доску генералу Григоренко

Украина избрана в состав Совета ООН по правам человека на 2018-2020 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Канадский "закон Магнитского" вступил в силу

Следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на 27 октября

Задержанные ранее активисты уже вернулись в палаточный городок под Радой, где ждут прихода Саакашвили

У палаточного городка под Радой к вечеру среды обстановка спокойная

Встреча Порошенко с группой нардепов – участников акции под Радой не состоялась

ОРДЛО саботируют урегулирование блока проблем по безопасности

Киев настаивает на соблюдении сторонами Минских соглашений, в т.ч. документов о создании зон безопасности вдоль границы с РФ на Донбассе

Киев ожидает, что визит Фриша в ОРЛО поможет разблокировать процесс освобождения заложников

Найем, Залищук и Левченко отправились на встречу с Порошенко

Полиция Киева задержала в среду 11 активистов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА