Антон Геращенко опубликовал шокирующие фото с места ДТП в Харькове

ДТП в центре Харькова с многочисленными жертвами произошло из-за нарушения ПДД, версия "теракт" не рассматривается - полиция
Городские власти помогут в организации похорон погибших и лечении пострадавших в результате наезда внедорожника на толпу в центре Харькова - Кернес
Экс-президент харьковской строительной компании пойдет под суд за подделку документов и обман инвестора
Задержанные ранее активисты уже вернулись в палаточный городок под Радой, где ждут прихода Саакашвили
Киев настаивает на соблюдении сторонами Минских соглашений, в т.ч. документов о создании зон безопасности вдоль границы с РФ на Донбассе
Вход для клиентов:
СПЕЦТЕМЫ:
UKR.NET- новости со всей Украины