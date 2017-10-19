События

01:41 19.10.2017

Антон Геращенко опубликовал шокирующие фото с места ДТП в Харькове

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ДТП в центре Харькова с многочисленными жертвами произошло из-за нарушения ПДД, версия "теракт" не рассматривается - полиция

Число жертв ДТП в центре Харькова возросло до шести – МВД

Городские власти помогут в организации похорон погибших и лечении пострадавших в результате наезда внедорожника на толпу в центре Харькова - Кернес

Внедорожник въехал в толпу людей в Харькове, очевидцы сообщают о пяти погибших и 11-ти пострадавших

В Харькове откроют мемориальную доску генералу Григоренко

За сутки на дорогах Украины погибло 17 человек, 111 травмированы

В Харькове на благотворительном аукционе "Помощь семьям заложников" собрали более 37 тыс. грн

В харьковском парке неизвестные облили красной краской памятник воинам УПА

Экс-президент харьковской строительной компании пойдет под суд за подделку документов и обман инвестора

В штабе АТО подтвердили участие транспорта ВСУ в ДТП с автомобилем ОБСЕ на Донетчине

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили прибыл в палаточный городок на Грушевского

Киев выражает протест в связи с решением продления ареста Павла Гриба до 4 января 2018 года

Следующее заседание ТКГ в Минске запланировано на 27 октября

Задержанные ранее активисты уже вернулись в палаточный городок под Радой, где ждут прихода Саакашвили

У палаточного городка под Радой к вечеру среды обстановка спокойная

Встреча Порошенко с группой нардепов – участников акции под Радой не состоялась

ОРДЛО саботируют урегулирование блока проблем по безопасности

Киев настаивает на соблюдении сторонами Минских соглашений, в т.ч. документов о создании зон безопасности вдоль границы с РФ на Донбассе

Киев ожидает, что визит Фриша в ОРЛО поможет разблокировать процесс освобождения заложников

Найем, Залищук и Левченко отправились на встречу с Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА