Число жертв ДТП в центре Харькова возросло до шести – МВД

В результате аварии, которая произошла в среду вечером на ул.Сумская в Харькове, увеличилось до 6 человек, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек", – говорится в сообщении на сайте телеканала 112.ua со ссылкой на главу Департамента коммуникации МВД Артема Шевченко.

Как сообщалось, женщина, которая находилась за рулем внедорожника, уже задержана.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.