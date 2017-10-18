События

22:54 18.10.2017

Городские власти помогут в организации похорон погибших и лечении пострадавших в результате наезда внедорожника на толпу в центре Харькова - Кернес

Городские власти помогут в организации похорон погибших и лечении пострадавших в результате наезда внедорожника на толпу в центре Харькова - Кернес

        Городской голова Харькова Геннадий Кернес обещает помощь в организации похорон погибших и лечении пострадавших в результате ДТП, произошедшего в среду вечером по ул.Сумская, 1.

      "Харьковский городской совет и я лично выражаем соболезнования семьям погибшим. Обещаю вам нашу помощь в организации похорон. Всем, кто пострадал в результате этой аварии, городские власти помогут вам в лечении", - написал Г.Кернес на своей странице в Facebook.

      По информации пресс-службы Харьковского горсовета, из шестерых пострадавших в результате наезда внедорожника на толпу, двое госпитализированы в областную клиническую больницу, четверо - в больницу скорой и неотложной помощи.

      "Из этих четверых двое (мужчина и женщина) с нетяжелыми травмами. У еще двух женщин травмы тяжелые - повреждены ребра и легкие. Этих пострадавших сейчас оперируют", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на информацию врачей.

      Как сообщалось, в среду вечером по ул.Сумскаяв Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей. По предварительным данным, в результате 5 человек погибли, 6 получили травым разной степени тяжести. Водитель внедорожника (20-летняя женщина) уже задержана.

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Интерфакс-Украина
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