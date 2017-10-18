События

22:22 18.10.2017

Киев выражает протест в связи с решением продления ареста Павла Гриба до 4 января 2018 года

Министерство иностранных дел Украины выразило протест относительного принятого решения Октябрьского райсуда г.Краснодара Российской Федерации по продлению содержания под стражей незаконно удерживаемого в российском СИЗО Павла Гриба.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением 18 октября 2017 г. Октябрьского районного суда г.Краснодар Российской Федерации продлить до 4 января 2018 срок содержания под стражей незаконно задержанного и перемещенного в Российскую Федерацию гражданина Украины Павла Гриба", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили политический характер в деле незаконно удерживаемого в России П.Гриба.

"Безосновательное содержание П.Гриба под стражей в СИЗО г.Краснодар по сфабрикованному обвинению является очередным свидетельством политического характера дела", сказано в сообщении.

В связи с отказом в обследовании состояния здоровья П.Гриба украинскими врачами, во исполнение решения Европейского суда по правам человека, а также антигуманным отношением к заключенному, МИД Украины возлагает всю полноту ответственности за жизнь и здоровье П.Гриба на российскую сторону.

"МИД Украины требует немедленно освободить Павла Гриба и призывает международное сообщество, правозащитные организации осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем П.Грибом и усилить давление на Российскую Федерацию для его освобождения", резюмировали в МИД Украины.

Как сообщалось, 28 августа бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

12 октября отец П.Гриба И.Гриб сообщил, что российская сторона отказала украинским врачам в допуске к его сыну. "Все попытки попасть в СИЗО-5 г.Краснодар были отклонены, без ответа российской стороны", - рассказал он.

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