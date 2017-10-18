Задержанные ранее активисты уже вернулись в палаточный городок под Радой, где ждут прихода Саакашвили

Все 11 участников массовой акции, задержанных полицией возле здания Верховной Рады в среду после обеда, уже вернулись в палаточный городок.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили", активисты около 19.50 беспрепятственно прошли полицейский кордон на улице Грушевского в центре Киева и присоединились к остальным протестующим.

Отвечая на вопрос о местонахождении М.Саакашвили, в партии отметили: "Саакашвили сейчас находится в штабе на Музейном переулке. На встречу народных депутатов с президентом Порошенко он не пошел".

"Возможно, позже он придет в палаточный городок на Грушевского", - добавил собеседник агентства.