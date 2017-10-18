У палаточного городка под Радой к вечеру среды обстановка спокойная

Обстановка в палаточном городке, разбитом накануне под зданием Верховной Рады на ул.Грушевского, и в его округе по состоянию на вечер среды спокойная и никаких активных действий ни активисты, ни правоохранители пока не предпринимают.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 20.30 среды большинство активистов разместились либо в установленных палатках, либо же прогуливаются в Мариинском парке ввиду установившейся в столице Украины достаточно теплой погоды.

В лагере также заработал некий "мобилизационный пункт", где каждый желающий, по словам одного из участников акции, может записаться в "добровольцы АТО", или в "активисты протестного движения". В целом напряжения в лагере митингующих не ощущается, играет патриотическая музыка.

В палаточном городке присутствует лидер партии "Справедливость", бывший руководитель СБУ Валентин Наливайченко.

Правоохранители, как и прежде, располагаются у здания украинского парламента, а также на контрольно-пропускных пунктах, установленных по ул.Грушевского, и каких-либо активных действий не предпринимают.