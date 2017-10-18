События

20:08 18.10.2017

Встреча Порошенко с группой нардепов – участников акции под Радой не состоялась

Встреча Порошенко с группой нардепов – участников акции под Радой не состоялась

Группа народных депутатов, поддерживающих акцию протеста под Верховной Радой, не смогли встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

"Президент не захотел встретиться с представителями акции "Большая политическая реформа". Вместе со мной пришли Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Юрий Левченко и Юрий Деревянко. Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы (кроме Левченко и Деревянко), что для нас неприемлемо. Тем не менее, президенту уже известно, с какой целью мы приходили", - сообщил народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"), участник акции протеста под Верховной Радой Мустафа Найем на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Найем, Залищук и Левченко отправились на встречу с Порошенко

Под Радой в палатках останется оргкомитет акции протеста, следующий сбор людей объявлен на четверг

Самовольный захват вертолетной площадки Януковича в Киеве ведет к атаманщине и хаосу - Порошенко

Новая техника, переданная в Житомирской области, направится в зону АТО или пойдет в резерв

На нужды ВСУ будет предусмотрено почти 84 млрд грн в госбюджете-2018

Порошенко заявил о формировании резерва военной техники впервые с 2014 года

Порошенко: В 2017 году ВСУ получат более 2300 единиц вооружения и военной техники

Порошенко по случаю 75-летия УПА: Историческая память не должна делать настоящее и будущее заложниками прошлого

В армию поступит 200 единиц оружия и техники, в том числе 62 танка – Порошенко

Порошенко присвоил звание Герой Украины Александру Капушу, погибшему защищая Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержанные ранее активисты уже вернулись в палаточный городок под Радой, где ждут прихода Саакашвили

У палаточного городка под Радой к вечеру среды обстановка спокойная

ОРДЛО саботируют урегулирование блока проблем по безопасности

Киев настаивает на соблюдении сторонами Минских соглашений, в т.ч. документов о создании зон безопасности вдоль границы с РФ на Донбассе

Киев ожидает, что визит Фриша в ОРЛО поможет разблокировать процесс освобождения заложников

Полиция Киева задержала в среду 11 активистов

Боевики в зоне АТО в среду совершили 22 вооруженные провокации

Близ палаточного городка на Грушевского неизвестные распылили слезоточивый газ

На Киевщине СБУ изъяла 850 тыс. пачек контрабандных сигарет

В Киеве ожидается туман

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА