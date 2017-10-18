Встреча Порошенко с группой нардепов – участников акции под Радой не состоялась

Группа народных депутатов, поддерживающих акцию протеста под Верховной Радой, не смогли встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

"Президент не захотел встретиться с представителями акции "Большая политическая реформа". Вместе со мной пришли Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Юрий Левченко и Юрий Деревянко. Президент решил, что он хочет встретиться только с частью нашей группы (кроме Левченко и Деревянко), что для нас неприемлемо. Тем не менее, президенту уже известно, с какой целью мы приходили", - сообщил народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"), участник акции протеста под Верховной Радой Мустафа Найем на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.