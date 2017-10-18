ОРДЛО саботируют урегулирование блока проблем по безопасности

Ключевым вопросом для урегулирования ситуации на Донбассе и украинской стороны в ТКГ остаётся блок проблем по безопасности, однако этот процесс сталкивается с саботажем со стороны представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Киева в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

В опубликованном в среду вечером в своей странице в Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске Д.Олифер написала, что урегулирование блока проблем по безопасности "продолжает саботироваться со стороны ОРДЛО". "В частности, несмотря на договоренности, в районе Станицы Луганской систематически нарушается режим прекращения огня - 9, 10, 12 и 15 октября 2017 года были обстрелы", - конкретизировала она.

Более того, добавила пресс-секретарь Л.Кучмы, ОРЛО намеренно выводят из строя камеры видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, которые фиксируют случаи нарушения режима тишины: при помощи лазерного устройства была ослеплена камера, установленная на горе Князь Игорь.

"Порча и уничтожение имущества СММ ОБСЕ, начиная с беспилотников, свидетельствует о целенаправленной отработке способов уничтожения средств мониторинга, находящихся в распоряжении миссии", - подытожила Д.Олифер.