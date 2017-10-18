События

19:52 18.10.2017

Киев настаивает на соблюдении сторонами Минских соглашений, в т.ч. документов о создании зон безопасности вдоль границы с РФ на Донбассе

Киев настаивает на соблюдении сторонами Минских соглашений, в т.ч. документов о создании зон безопасности вдоль границы с РФ на Донбассе

По итогам заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе складывается впечатление, что представители России и отдельных районов Донецкой и Луганской областей желают денонсировать Меморандум от 19 сентября 2014 года, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Для украинской стороны является принципиальным соблюдение всего комплекса Минских соглашений. В частности, речь идет о Меморандуме от 19 сентября 2014 года, который фиксирует линию соприкосновения, в соответствии с которой Дебальцево должно быть под контролем Украины; необходимо создание зон безопасности вдоль неподконтрольной Украине части украинско-российской границы; район Кальмиусского, Саханки, Новоазовска, Кумачово должен быть свободен от тяжелого вооружения", - написала она в своей странице в Фейсбук в среду вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

При этом Д.Олифер добавила, что у украинской стороны и международных организаций "складывается впечатление о желании РФ и ОРДЛО денонсировать эти документы и таким образом уклониться от их выполнения".

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