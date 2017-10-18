События

19:48 18.10.2017

Киев ожидает, что визит Фриша в ОРЛО поможет разблокировать процесс освобождения заложников

Киев ожидает, что визит Фриша в ОРЛО поможет разблокировать процесс освобождения заложников

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе ожидает, что визит координатора гуманитарной подгруппы ТКГ Тони Фриша в отдельные районы Луганской области (ОРЛО) будет способствовать разблокированию работы по освобождению заложников.

"152 заложника незаконно удерживаются в ОРДЛО. Для их освобождения Украина готова идти на серьезные компромиссы. Однако представители ОРДЛО по-прежнему хотят освобождения тех, кто не имеет отношения к событиям на Донбассе. Ожидаем, что поездка в ОРЛО координатора подгруппы по гуманитарным вопросам Тони Фриша будет способствовать разблокированию работы по освобождению людей, и что господин Фриш сумеет посетить всех заложников, проверить условия их содержания, поможет связаться с родными, а также убедится в том, что к людям не применялись пытки", - написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук у среду по итогам заседания ТКГ в Миске.

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Интерфакс-Украина
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