События

19:14 18.10.2017

Найем, Залищук и Левченко отправились на встречу с Порошенко

Найем, Залищук и Левченко отправились на встречу с Порошенко

Народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко"), участник акции протеста под Верховной Радой Мустафа Найем с группой народных депутатов направился на встречу с главой государства Петром Порошенко.

"Я вместе с народными депутатами Светланой Залищук и Юрием Левченко идем на встречу с президентом. Остальные народные депутаты, которые хотели встретиться с главой государства, сейчас вынуждены оставаться на Грушевского на случай повторных столкновений", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

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