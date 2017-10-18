Боевики в зоне АТО в среду совершили 22 вооруженные провокации

Боевики в зоне проведения АТО с начала суток по состоянию на 18:00 среды осуществили 22 провокационных обстрела позиции Вооруженных сил Украины, один украинский военный получил ранения в районе шахты Бутовка, сообщили в штабе АТО.

"Сегодняшний день в районе проведения АТО раз отличился эскалацией конфликта со стороны российско-оккупационных группировок. Как и предыдущие дни, наиболее горячо было на донецком направлении, где зафиксировано 18 обстрелов из 22 вооруженных провокаций от начала суток", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Так, по информации штаб, боевики 5 раз из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия стреляли по позициям сил АТО возле Авдеевки. Из этого же оружия незаконные вооруженные формирования трижды обстреливал позиции Вооруженных сил в районе шахты Бутовка.

"Бойцы АТО жестко отвечали противнику из пехотного вооружения. В результате одного из таких противостояний получил ранения один украинский воин", - сказано в сводке.

Кроме того, в среду трижды под огнем боевиков оказались опорные пункты сил АТО у Песков, дважды - неподалеку Новгородского.

На приморском (мариупольском) направлении НВФ выпустили 4 мины калибра 82 миллиметра неподалеку Гнутово. А под гранатометный огонь противника попали опорные пункты ВСУ у Павлополя и Широкино.