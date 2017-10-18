Близ палаточного городка на Грушевского неизвестные распылили слезоточивый газ

Неизвестные распылили слезоточивый газ на улице Грушевского в центре Киева неподалеку от палаточного городка, разбитого активистами накануне.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по словам активистов, распыление газа – это провокация против них. Также они заявляют о задержании полицейскими троих участников митинга.

Правоохранители пока данный инцидент не комментируют.

По словам же дежурящих в "правительственном квартале" медиков, к ним в настоящее время никто не обращался.

Вместе с тем, активный участник акции, народный депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев в своей странице в соцсети Фейсбук прокомментировал произошедшее так: "Спецназовцы напали на наш лагерь под парламентом. Травят газом, бьют ногами по коленям, пытаются вытеснить людей".

При этом по состоянию на 17.50 среды в целом в "правительственном квартале" и у здания Верховной Рады в частности каких-либо активных действий не происходит.