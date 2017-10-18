События

16:34 18.10.2017

В Киеве ожидается туман

В Киеве ожидается туман

Ночью и утром в четверг, 19 октября, в Киеве ожидается туман, видимость будет ограничена 200-500 м, сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Также в этот день синоптики прогнозирует переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, температуру ночью около 10°, днем - 17-19° тепла", - говорится в сообщении.

В пятницу, 20 октября, так же ночью и утром в Киеве ожидается туман. "Переменная облачность без существенных осадков, ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью около 10° тепла, днем - 13-15°", - информируют в КГГА.

21 октября в украинской столице ожидается снижение температуры: ночью до 4-6° тепла, днем - до 10-12°.

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Интерфакс-Украина
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