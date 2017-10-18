Жильцы опровергают заявление Минрегиона об урегулировании конфликта с застройщиком по ул. Бойчука в Киеве

Жильцы домов по ул. Бойчука 20, 22, 26 в Киеве опровергают заявление рабочей группы Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ (Минрегион) об урегулировании конфликта с застройщиком соседнего земельного участка.

"Какие-либо договоренности, согласования и т. п. относительно незаконной застройки земельного участка (кадастровый №8000000000:82:244:0105), расположенного в Киеве напротив домов №20, 22 по ул. Бойчука (ранее - ул. Киквидзе), застройщику, представителям застройщика или другим лицам не предоставлялись", – говорится в заявлении жильцов указанных домов, направленном агентству "Интерфакс-Украина".

В нем подчеркивается, что возле их домов расположена очень важная социальная инфраструктура, поэтому застройка соседнего земельного участка ощутимо ухудшит условия их проживания.

Кроме того, по словам заявителей, состояние пятиэтажных домов, расположенных близ земучастка, является очень сложным, высокий уровень вибраций может привести к их разрушению.

В то же время указанный участок является придомовой территорией зданий №20, 22, жильцы вносят соответствующие платежи за ее содержание.

Как сообщалось, на заседании межведомственной рабгруппы по вопросам законности строительства некоторых объектов в Киеве 5 октября 2017 года начальник управления перспективного развития и координации строительства департамента строительства Киевской горгосадминистрации Лариса Жилик заявила, что на инициированных рабгруппой встречах жители договорились с застройщиком объекта по ул. Бойчука о сохранении детской площадки.