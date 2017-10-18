Горняки шахты №9 "Нововолынская" бастуют из-за невыплаты зарплаты

Горняки шахты №9 "Нововолынская" бастуют из-за невыплаты заработной платы за август-сентябрь, сообщил глава "Независимого профсоюза горняков Украины" (НПГУ) Михаил Волынец.

"Началась забастовка на шахте №9 "Нововолынская". Горняки требуют погасить задолженность по заработной плате за август и сентябрь", - написал он на своей Facebook-странице.

По данным главы НПГУ, готовы к забастовке из-за невыплаты зарплат также шахтеры "Лисичанскугля".

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

"Если в среду будет принято решение на заседании бюджетного комитета Рады о перераспределении средств с одной программы на другую в сумме 304 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам, это в некоторой мере успокоит ситуацию на шахтах госпредприятий. Но уже в ноябре возможны новые акции протеста горняков", - подытожил М.Волынец.

По данным лидера НПГУ, конфликтная ситуация сегодня возникла также на шахте №1 "Нововолынская". "Минэнергоугля назначило и.о. директора шахты №1 "Нововолынская" Григория Бара, которого сегодня представили коллективу. Но люди его не пускают. На предприятие прибыла полиция, которая пытается провести Г.Бара в кабинет", - пишет М.Волынец.

По словам профсоюзного деятеля, 35-38 горняков шахты №1 "Нововолынская" отказываются подниматься на поверхность, высказывая свой протест против назначения Г.Бара.