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15:06 18.10.2017

Генконсульство Украины в Ростове интересуется у российской стороны причинами задержания украинца

Генконсульство Украины в Ростове интересуется у российской стороны причинами задержания украинца

Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону направило ноту и обращение российской стороне с требованием прояснить обстоятельства и причины задержания украинца Романа Терновского.

"Генеральное консульство Украины сегодня послало ноту и обращение в компетентные органы РФ с требованием о немедленном информировании об обстоятельствах и причинах задержания, месте содержания, а также предоставлении консулам разрешения на посещение", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

В.Кирилич также уточнил, что оперативные действия консула относительно выяснения обстоятельств и причин задержания украинца пока безрезультатны.

"Наши попытки получить информацию от СК в Ростовской области по телефону остались без ответа", - добавил он.

Как сообщалось, следователи совместно с ФСБ России задержали на территории Ростовской области гражданина Украины Р.Терновского, причастного к деятельности политической организации "Правый сектор".

"Установлено, что Р.Терновский в составе участников экстремистской организации "Правый сектор" неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины, кроме этого, с помощью социальной сети, пропагандировал деятельность организации в интернете", - сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ (СКР) в среду.

Действия Р.Терновского квалифицированы по ч.2 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации).

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации "Правый сектор".

Р.Терновский арестован.

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