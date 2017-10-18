Сотрудник миграционной службы за взятку ускорял процедуру выдачи биометрических паспортов

Прокуратура задержала служащего Государственной миграционной службы (ГМС) в г.Вышгород Киевской области, получавшего взятки за ускорение выдачи биометрических паспортов.

Как сообщает в среду пресс-служба прокуратуры Киева, сотрудники полиции и прокуратуры задокументировали противоправную деятельность главного специалиста Вышгородского районного отдела Управления ГМС в Киевской области, который требовал и получал неправомерную выгоду за решение вопросов об ускорении процедуры выдачи биометрических паспортов граждан Украины для выезда за границу.

"Его задержали правоохранители во время получения от гражданина 6 тыс грн неправомерной выгоды. Ранее в рамках досудебного расследования злоумышленник уже получил 3 тыс. грн, что зафиксировано в ходе проведения негласных следственных действий", - говорится в сообщении прокуратуры.

Действия служащего квалифицированы по ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должности.