События

13:32 18.10.2017

НАБУ сетует на ненадлежащее рассмотрение их дел в судах - каждое третье остается без внимания судей

НАБУ сетует на ненадлежащее рассмотрение их дел в судах - каждое третье остается без внимания судей

Судебное рассмотрение 30 уголовных производств, переданных антикоррупционными органами в суды, не начато, констатируют в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

"По 30-ти производствам, в которых детективы НАБУ завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили обвинительный акт в суд, судебное рассмотрение до сих пор не начато", - говорится в сообщении НАБУ, размещенном в среду на сайте Бюро.

По информации НАБУ, 80% этих дел находятся в суде уже более месяца, каждое второе не рассматривается от полугода и более.

"Среди основных причин "затягивания" судебного рассмотрения – проблемы с определением подсудности, занятость судей, неявка стороны защиты и т.д.", - говорится в сообщении.

В качестве примера Бюро называет уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом Генеральной прокуратуры Украины, подготовительное заседание по которому отложили на неопределенный срок из-за невозможности сформировать "тройку судей" – дела НАБУ должна рассматривать коллегия из трех судей с более чем 5-летним стажем работы.

"Но настоящим "рекордсменом" является дело по факту получения неправомерной выгоды должностными лицами Васильковской РГА, рассмотрение которого по сути не происходит уже в течение более полутора лет", - подчеркивается в сообщении.

В НАБУ напоминают, что Апелляционный суд определил подсудность в этом производстве за Киево-Святошинским судом Киевской области, но судебного заседания до сих пор не было.

Согласно инфографике, размещенной на сайте НАБУ, по состоянию на конец сентября 2017 года в 30 уголовных производствах судебное рассмотрение не начато, 38 дел находятся в стадии рассмотрения, в 24 делах есть решения суда.

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