События

12:49 18.10.2017

Ожидается теплая погода, ночью и утром туманы

Ожидается теплая погода, ночью и утром туманы

В ближайшие сутки, 19 октября, погоду Украины продолжит определять теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг в Украине без осадков, ночью и утром туманы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 15-20°, на Прикарпатье, в Винницкой и Николаевской областях 21-23°, в Одесской до 25°.

В Киеве - без осадков, ночью, утром туман; температура ночью около 10°, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,2 градусов тепла в 1957 году, а самая низкая ночью на отметке 4,5 градусов мороза в 1976 году.

В пятницу, 20 октября, в Украине также без существенных осадков. Ночью и утром туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°; днем 12-17°, на юге страны и Прикарпатье 18-21°.

В Киеве 20 октября – также без существенных осадков, ночью и утром туманы. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 10°, днем 13-15°.

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