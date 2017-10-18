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12:39 18.10.2017

Украинцы 7,5 млн раз воспользовались безвизом с ЕС - Гройсман

Украинцы 7,5 млн раз воспользовались безвизом с ЕС - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что граждане Украины 7,5 млн раз пересекли границу со странами-членами Европейского Союза, воспользовавшись безвизовым режимом.

"Очень важно, что мы получили возможности для свободного перемещения по миру, в частности, по ЕС. Безвизом с ЕС воспользовались - 7,5 млн пересечений произошли за счет безвизового режима", - сказал он на заседании Кабинета министров Украины в среду.

Премьер отметил, что также было заключено соглашение с Турцией о возможности взаимных поездок на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек.

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Интерфакс-Украина
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