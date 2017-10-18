Мадрид может лишить власти Каталонии полномочий

Мадрид будет вынужден применить 155-ю статью Конституции Испании, которая лишит полномочий власти Каталонии, если глава ее женералитета Карлес Пучдемон не подтвердит до 19 октября, что не объявлял о независимости, цитируют в среду испанские СМИ слова вице-премьера Испании Сорайю Саенс де Сантамарию.

"Мы всегда действуем согласно Конституции, а применение 155-й статьи и есть применение Конституции", - приводит ее заявление в парламенте сайт издания 20 Minutos.

Премьер-министр Испании Марьяно Рахой, выступая перед испанским парламентом, заявил, что единственное, что требуется от К.Пучдемона - ответить на вопрос, объявлял ли он независимость Каталонии.

"Если он сделал это, правительству придется действовать. А если нет, то мы можем поговорить здесь, в парламенте", - заявил М.Рахой.

Накануне сообщалось, что в Мадриде создали специальную группу экспертов, чтобы определить, какие действия будут правомерными в случае отказа Каталонией выполнять предусмотренные испанской Конституцией обязательства.

По информации источников газеты "Паис", в эту команду вошли политики, сотрудники служб безопасности и юристы, которые готовят план по претворению в жизнь статьи 155 Конституции Испании, в которой говорится, что если автономное сообщество, входящее в состав Испании, начинает нарушать законы страны, то Мадрид с согласия абсолютного большинства членов сената может принять меры, чтобы в принудительном порядке добиться выполнения законов.

Ожидается, что первым шагом станет замена руководителей, отвечающих за силовые структуры Каталонии. Так, своего поста при таком развитии событий лишатся советник по внутренним делам Жоаким Форн, глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо и директор каталонской службы гражданской обороны Жоан Делорт.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.