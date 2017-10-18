События

11:57 18.10.2017

Агропроизводители за 9 мес. получили 2,3 млрд грн дотаций

Агропроизводители за 9 мес. получили 2,3 млрд грн дотаций

Сельхозтоваропроизводители в январе-сентябре 2017 года получили 2,3 млрд грн государственных дотаций, сообщил в ходе заседания Кабинета министров в среду.

"За 9 мес. агропроизводители получили уже 2,3 млрд грн", - заявил он.

По его словам, АПК является одной из приоритетных отраслей экономики, за 8 месяцев 2017 года экспорт сельхозпродукции вырос почти на 25%.

"Мы считаем приоритетной целью развитие национального фермерства. В это мы будем инвестировать средства и усилия. В проекте бюджета на 2018 год 1 млрд грн на поддержку фермерства", - уточнил премьер-министр.

Он отметил, что правительство ввело новую должность заместителя аграрного министра по вопросам фермерства.

Как сообщалось, в бюджете 2017 года предусмотрено на программу дотаций 4 млрд грн для поддержки животноводства, производства молока, садоводства, виноградарства, овощеводства и пр.

Проектом госбюджета на 2018 год предусмотрено выделение на поддержку АПК 7,3 млрд грн, из которых 2 млрд грн - на программу дотаций, 2,3 млрд грн - программу поддержки животноводства, 1 млрд грн выделят на 20%-ную компенсацию аграриям стоимости украинской сельхозтехники, 1 млрд грн - на программу поддержки фермерства и на др. программы.

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