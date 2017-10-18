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11:57 18.10.2017

Полиция просит с пониманием относится к неудобствам в связи с ограничением движения по ул.Грушевского

Полиция просит с пониманием относится к неудобствам в связи с ограничением движения по ул.Грушевского

Заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко заявляет, что за порядком в правительственном квартале в центре Киева в среду, 18 октября, будут следить около 3 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

При этом, как сообщается на официальном сайте полиции Киева в среду, в зависимости от оперативной обстановки, количество правоохранителей может изменяться.

"В центре города, на проезжей части улицы Грушевского, митингующие разбили палатки, что значительно усложнило движение в столице. Мы обращаемся к гражданам отнестись с пониманием за временные неудобства в связи с перекрытием дорожного движения и дополнительными мероприятиями, связанными с проверкой документов", - сообщил А.Крищенко.

"Для надлежащего обеспечения правопорядка и недопущения любых правонарушений участников мирных мероприятий будут проверять на фильтрационных пунктах и избирательно - ручными металлоискателями. У некоторых граждан также будут проверять документы, которые удостоверяют их личность", - отметил он.

Полиция призывает граждан воздержаться от любых провокаций, на которые полиция будет реагировать соответственно требованиям действующего законодательства. Правоохранители обращаются к участникам акций не нарушать общественный порядок, а также способствовать полицейским в обеспечении правопорядка и безопасности граждан.

По состоянию на 11:00 среды грубых нарушений общественного порядка в месте проведения митинга не было зафиксировано, полиция продолжает обеспечивать публичную безопасность и порядок.

В полиции напоминают, что 17 октября во время массовых мероприятий возле Верховной Рады пострадали четыре человека, включая 26-летнего полицейского роты особого назначения и 64-летнего жителя Ивано-Франковской области с травмами разной степени тяжести, которые были госпитализированы в стационар. Другим двум потерпевшим была оказана медицинская помощь на месте.

Официальные обращения пострадавших о получении телесных повреждений в полицию не поступали. В результате инцидентов правоохранители никого не задерживали.

Начато 3 уголовных производства по ст.345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), ст.186 (грабеж) и ст.194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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