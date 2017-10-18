Суд оставил азербайджанского оппозиционного журналиста Гусейнова под стражей на 18 суток

Бориспольский горрайонный суд оставил под стражей на 18 дней азербайджанского оппозиционного журналиста Фикрата Гусейнова (Гусейнли), пишет "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката Дмитрия Мазурка.

"Сейчас мы готовим апелляцию. Также готовим обращение к генпрокурору, потому что прокуратура имеет полномочия упразднить этот арест, если появятся обстоятельства, препятствующие экстрадиции", - сказал Д.Мазурок.

Адвокат добавил, что защитники журналиста и представители посольства Нидерландов провели миграционную проверку и выяснили, что Ф.Гусейнов в Нидерландах получил политическое убежище.

О задержании Ф.Гусейнова стало известно 14 октября. В Госпогранслужбе сообщили, что причина задержания – нахождение Ф.Гусейнова в базе разыскиваемых Интерполом лиц. Еоординатор проекта "Без границ" Максим Буткевич сообщил, что Ф.Гусейнов был задержан в аэропорту "Борисполь" уже по пути из Украины, то есть на въезде у него проблем не было.

Ф.Гусейов покинул Азербайджан 10 лет назад, после того, как его похитили и жестоко избили, а похитители найдены не были. Коллеги журналиста сообщают, что журналист уже получил гражданство Нидерландов и сотрудничает с оппозиционным телеканалом "Туран", который транслируется из-за границы. Также адвокат подтвердил информацию, что Ф.Гусейнов имеет гражданство Нидерландов.