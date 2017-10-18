События

10:23 18.10.2017

Харви Вайнштейн покинул совет директоров основанной им The Weinstein Company

Американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиняемый в изнасилованиях и домогательствах, вышел из совета директоров основанной им и его братом Бобом кинокомпании The Weinstein Company, сообщил во вторник телеканал Fox News.

Ранее совет директоров The Weinstein Company уже отстранил Х.Вайнштейна от руководства компанией в связи с многочисленными обвинениями в изнасилованиях и домогательствах к голливудским актрисам и сотрудницам компании.

При этом продюсер все еще занимал место в совете директоров, но во вторник официально покинул этот пост.

Американские СМИ сообщают, что The Weinstein Company, вероятно, будет продана компании Colony Capital, которая планирует переименовать The Weinstein Company и значительно сократить руководящую роль брата Х.Вайнштейна - продюсера Боба Вайнштейна, являющегося членом совета директоров.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на результаты собственного расследования, что Х.Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис и других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им в обмен помощь в карьере.

На этой неделе обе созданные Х.Вайнштейном и его братом компании - The Weinstein Company и Miramax Films - объявили о том, что продюсер не будет исполнять свои обязанности генерального директора, пока не завершится расследование. Супруга Х.Вайнштейна дизайнер Джорджина Чапмен объявила, что расстается с ним.

Британская академия кино и телевидения BAFTA приостановила членство Х.Вайнштейна.

Среди актрис, которые заявили, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Х.Вайнштейна, Люсия Эванс, Кара Делевинь, Гвинет Пэлтроу, Азия Ардженто, Анджелина Джоли, Люсия Столлер, Мира Сорвино и Розана Аркет.

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