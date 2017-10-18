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10:16 18.10.2017

Одесская ОГА планирует сократить количество свалок в 5 раз

Одесская ОГА планирует сократить количество свалок в 5 раз

 Одесская облгосадминистрация ведет работу по сокращению количества свалок в области.

Как сообщила пресс-служба ОГА, в настоящее время на территории области насчитывается более 600 свалок, около сотни из которых - незаконные. Наибольшее количество свалок в Березовском, Тарутинском и Белгород-Днестровском районах.

В планах обладминистрации – сократить количество свалок до пяти на район.

"Первый шаг мы уже сделали – инвентаризировали все свалки. Далее должны устранить незаконные свалки отходов, за это отвечают органы местного самоуправления, на территории которых они находятся. Потом – оптимизация. В каждом районе должно остаться от трех до пяти паспортизованных свалок. В конце – разработка пилотных проектов утилизации отходов на местах", - приводит пресс-служба слова и.о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности ОГА Антона Шалыгайло.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что обладминистрация проводит переговоры с инвесторами по строительству мусороперерабатывающего завода. Сейчас есть три предложения пилотных проектов. В планах – проведение тендера.

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