Прапорщик ВСУ в Винницкой области попался на продаже патронов

Сотрудники военной прокуратуры Винницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с оперативными сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в области 17 октября разоблачили военнослужащего Вооруженных сил Украины прапорщика А. во время сбыта боеприпасов и взрывчатых веществ.

Как сообщает в среду пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, около 21.00 правоохранители задокументировали факт сбыта прапорщиком патронов калибра 5,45 мм (263 штук), а также самодельного взрывного устройства с целью дальнейшего применения этих боеприпасов против граждан.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона проводит первоочередные следственные действия. Военнослужащий ВСУ задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.