Гавайский суд заблокировал последнюю версию иммиграционного указа Трампа

Федеральный судья американского штата Гавайи заблокировал последнюю версию иммиграционного указа президента США Дональда Трампа, частично запрещающего въезд в США граждан восьми стран, сообщило во вторник американское интернет-издание "Политико".

Отмечается, что указ президента должен был вступить в силу 18 октября.

Если бы указ вступил в силу, въезд в США был бы временно закрыт для большинства граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Йемена, а также Венесуэлы и КНДР.

Первая версия указа была опубликована в январе 2017 года, однако администрации Трампа пришлось отказаться от нее в связи с блокировкой со стороны судей ряда штатов.