События

21:33 17.10.2017

По факту ранения полицейского под Радой открыто дело - полиция

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство в связи с нанесением правоохранителю черепно-мозговой травмы во время столкновений с митингующими возле здания парламента во вторник.

"В результате конфликта получил травмы полицейский, у него закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. Он был госпитализирован. Следователи открыли дело", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" во вторник вечером спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он уточнил, что уголовное производство открыто по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа).

По его словам, в результате столкновений пострадали в общей сложности четыре человека, в том числе вышеупомятнутый полицейский. Еще двое пострадавших получили химические ожоги глаз вследствие распыления слезоточивого газа, у третьего - ушиб головы. Они обратились к медикам, но отказались писать заявления в полицию.

Как сообщалось, во вторник под стенами Верховной Рады в Киеве собралось около 4 тыс. человек. В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций, в частности: "Рух новых сил", "Батькивщина", "Самопомич", Гражданская позиция Анатолия Гриценко, "Демальянс", "Свобода" и Национальный корпус. Среди требований участников акции – отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

Днем в столкновениях под зданием Верховной Рады пострадали по крайней мере четверо человек – трое гражданских и полицейский, который получил черепно-мозговую травму на углу улиц Грушевского и Садовой и был госпитализирован без сознания.

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