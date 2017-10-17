Парубий пообещал поставить в четверг на голосование два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности и закон о выборах

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий намерен поставить в четверг на рассмотрение два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, а также изменения в избирательное законодательство, заявил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"…Андрей Парубий пообещал лично, дал слово чести, что в четверг они поставят два закона о (отмене - ИФ) депутатской неприкосновенности - наш и президентский. Тот, который пройдет, тот и будет принят и отправлен в Конституционный суд", - сказал он в эфире телеканала NewsOne во вторник вечером.

По словам М.Найема, второй вопрос, который рассмотрят на пленарном заседании в четверг, - это избирательное законодательство.

"У нас есть пять законопроектов, которые будут рассматриваться в четверг. Если нет - то на следующей пленарной неделе", - сказал нардеп.

Он также сообщил о достижении договоренности, что авторы законопроекта об антикоррупционном суде отзовут его и "дадут наконец президенту возможность внести свой законопроект".

Кроме того, М.Найем отметил, что спикер парламента и фракции большинства намеревались обвинить в срыве рассмотрения и голосования за медицинскую реформу организаторов и участников акции у здания Верховной Рады.

"Что они хотели? Они хотели закрыть сессию, возложить всю ответственность за то, что провалена медицинская реформа на людей, которые стоят на улице и требуют отмены неприкосновенности и (создания) антикоррупционного суда, и таким образом сделать виновными всех тех депутатов и людей, которые вышли на улицу, и в провале медицинской реформы, и в провале голосования за (отмену) депутатскую неприкосновенность, и в голосовании за антикоррупционный суд и избирательные правила", - поделился мнением нардеп.