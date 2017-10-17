Под Радой в палатках останется оргкомитет акции протеста, следующий сбор людей объявлен на четверг

Следующий сбор участников акции протеста под Верховной Радой запланирован на четверг, а в разбитом под зданием парламента палаточном городке все это время будет находиться только организационный комитет акции, заявляет народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

"Мы продолжим добиваться выполнения наших требований. Оргкомитет акации и палаточный лагерь останутся стоять под парламентом. Следующий сбор людей объявлен на четверг", - написал М.Найем на своей странице в соцсети Facebook во вторник вечером.